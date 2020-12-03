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Синоптики рассказали о гололедице на дорогах, возможны нарушения движения транспорта

Фото из открытых источников

Гололедица будет наблюдаться с 3 по 5 декабря

В четверг, 3 декабря, в западных, северных и центральных областях на дорогах будет наблюдаться гололедица. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

В частности, на дорогах западных, северных и центральных регионов местами гололедица. В Киевской области облачно, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Отмечается, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Вместе с тем в ГСЧС предупредили, что аналогичная ситуация в этих областях также будет 4-5 декабря.

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Напомним, 3 декабря в Украине будет наблюдаться пасмурная погода, четыре области накроет снег, местами температура воздуха упадет до -6.

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