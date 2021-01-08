Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий на выходных

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В западных областях на дорогах ожидается гололедица

В субботу, 9 января, в ряде областей Украины ожидается гололедица и налипание мокрого снега. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в западных областях на дорогах ожидается гололедица. Также спасатели предупредили о налипании мокрого снега в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях.

В то же время прогнозируется, что ночью в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях пройдут значительные осадки (I уровень опасности, желтый).

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Напомним, в Украине в январе 2021 года температура воздуха за окном превысит средние многолетние значения. Отмечается, что обычно средняя температура воздуха в первый месяц года составляет от 1 до 6 градусов ниже нуля, в то время, как в восточных, Сумской, Черниговской, местами в Полтавской областях, а также в Карпатах – 7-8 градусов с отметкой "минус".