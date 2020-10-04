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Синоптики предупредили о сильном ветре в Киеве

Киевлян предупредили о сильном ветре в столице Фото из открытых источников

Жителей столицы призвали избегать пребывания вблизи больших деревьев

В Киеве в течение 4 и 5 октября ожидается мощный ветер, в связи с этим жителям столицы порекомендовали не находиться вблизи больших деревьев, а в случае опасности - спрятаться в укрытие. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Укргидрометцентр. 

По данным синоптиков, в этот день в столице порывы ветра могут составлять 15-20 метров в секунду. В городе объявили І уровень опасности, желтый. 

В связи с ухудшением погодных условий в КГГА предоставили основные рекомендации жителям города:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
  • При падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

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Напомним, недавно в Украине сильные дожди и порывы ветра вызвали обесточивание 162 населенных пунктов. В результате срабатывания системы защиты линий электропередач без света остались жители в 9 областях.

 

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