Синоптики предупредили о грозах и шквальном ветре в Украине

Непогоду предсказывают на юге, востоке, в Кировоградской и Днепропетровской областях

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В Украине ожидаются грозы и сильный ветер до 20 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается, что сегодня, 31 июля, на юге и востоке Украины, Кировоградской и Днепропетровской областях ожидаются грозы, днем в отдельных районах пройдет град. Кроме того, прогнозируются шквалы от 15 до 20 м/с (I уровень опасности).

Напомним, на днях синоптики обнародовали свой прогноз погоды на август. В Украине будет в целом теплее, чем обычно в последний месяц лета, однако не исключаются и первые заморозки. Предполагается, что средняя месячная температура в августе на 1-2 градуса будет выше средних многолетних значений, а вот месячное количество осадков ожидается в пределах средних многолетних показателей.

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Вместе с тем вчера утром, 30 июля, из-за дождей, грозы и порывов ветра оказались обесточенными 52 населенных пункта. Без света были жители 5 областей: в Черниговской области было обесточено 23 населенных пункта, в Ровенской – 13, в Сумской – 10, в Волынской и Черновицкой – по 3.