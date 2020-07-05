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Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине

Фото из открытых источников

В большинстве регионах страны ожидаются грозы, град и шквалы

Синоптики в воскресенье, 5 июля, объявили штормовое предупреждение. Непогода ожидается в большинстве регионов Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"5 июля в северных, местами центральных, Одесской областях, ночью в Карпатах и Прикарпатье грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, первый уровень опасности (желтый)", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в июле средняя месячная температура ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 31-39,7 градуса.

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