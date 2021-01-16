Синоптики дали прогноз, когда в Украине потеплеет

В Украине в некоторых городах на следующей неделе ожидают до + 7 градусов тепла Фото из открытых источников

В некоторых областях страны 21 января повысится дневная температура воздуха

В Украине станет теплее лишь в середине следующей недели, в некоторых регионах Украины столбик термометра будет показывать плюсовую температуру. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Как отмечается, первое тепло после затяжных январских морозов украинцы почувствуют уже 21 января. Поэтому дневная плюсовая температура ожидается в южных и западных регионах страны. Теплее всего будет в Черновцах- + 7 градусов. В Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Николаевской областях и в Симферополе столбик термометра поднимется до 4-6 градусов тепла.

В Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой и Тернопольской - от 3 до 5 градусов с отметкой "+". В Луцкой, Ровенской и Житомирской областях ожидается 4 градуса тепла.

Морозы покинут и центральную часть Украины: будет держаться нулевая температура. В столице ожидается до + 2 градусов. Холоднее всего будет на востоке страны. Кое-где будет держаться до -3 градусов мороза.

"21 января придет к нам другая воздушная масса, явно теплее, поэтому метеозависимым людям - приготовиться, потому что прыжок будет значительным: от -20 градусов ночью до +1+3 градусов днем!" - отметила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Укргідрометцентр

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Ранее сообщалось, что в Украине морозы продержатся еще 3 дня. Кое-где будет до -21 градусов мороза.