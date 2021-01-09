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Синоптик предупредила украинцев о сильных морозах

Украину накроют морозы Фото из открытых источников

Похолодание ожидается на Старый Новый год и на Крещение

Украина в воскресенье, 10 января, будет находиться под знаком мощного Азорского антициклона, который отгонит осадки почти со всей территории. Однако, на следующей неделе страну охватят морозы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook

"Украина пока — без существенных осадков. Разве что завтра какие-то намеки на снежинки полетают над северными областями и на крайнем юге возможны дождь, кое-где с мокрым снегом", — отметила Диденко. 

Facebook-страница синоптика Наталки Диденко

Температура воздуха 10 января днем составит от -2 до +2 градусов, однако ночью будет прохладнее — до 5 градусов мороза. В дальнейшем похолодание в Украине усилится.

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"Атлантический воздух на неделе постепенно будет уступать место арктическому — как следствие таких атмосферных танцев, ожидается в Украине похолодание. На Василия, Новый год, на второй Сочельник, на Крещение будем с морозами", — заверила синоптик. 

Напомним, недавно в Укргидрометцентре спрогнозировали, какой будет погода в Украине в январе. По предварительной информации, средняя температура воздуха в первый месяц года составит от 1 до 6 градусов ниже нуля, однако в восточных, Сумской, Черниговской, местами в Полтавской областях, а также в Карпатах будет несколько прохладнее. 

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