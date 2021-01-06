Сильный ветер и снег: Какую погоду ожидать на Рождество

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На юге Украины местами порывы ветра будут достигать 15-20 м / с

На Рождество, 7 января, Украину накроет шквальный ветер и дождь с туманом. Об этом сообщила пресс-служба Украинского гидрометцентра.

В частности, во всех регионах ожидается дождь, местами с мокрым снегом в центральных областях. В Житомирской и Киевской областях прогнозируют значительные осадки.

В то же время ночью и утром в большинстве областей будет наблюдаться туман. На юге Украины местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет достигать 0-5° тепла, в южной части днем 7-12° тепла.

Вместе с тем в ГСЧС предупредили, что 7-8 января, в связи с ожидаемыми снегопадами, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность.

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Напомним, во Львове накануне Рождества Христова по традиции установили Дидуха, в этом году он высотой 4 метра. Символ духовной жизни украинцев поставили на площади Яворского.