Сильный ветер и гололедица: Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

Украинцев предупредили о гололедице на дорогах Фото из открытых источников

В стране объявили первый уровень опасности

В понедельник, 28 декабря, в Украине ухудшится погода: в большинстве регионах прогнозируют порывистый ветер и гололед на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, в южных, центральных, западных и северных областях ожидаются порывы ветра 15-20 метров за секунду. В Карпатах синоптики прогнозируют ветер скоростью до 25-30 метров в секунду. Кроме этого, практически по всей территории Украины на дорогах будет гололедица. В связи с этим был объявлен первый уровень опасности.

В Киевской области 28 декабря утром и днем ожидаются порывы ветра скоростью 15-20 метров в секунду. На дорогах также будет наблюдаться гололедица, которая может осложнить транспортное движение.

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"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - предупредили в ГСЧС.

Погода в Украине 28 декабря Укргідрометцентр

Напомним, недавно синоптики предупредили, что на выходные в некоторых регионах Украины ожидается мокрый снег и дождь, а на дорогах местами будет гололедица.