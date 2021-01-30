Сильный ветер и дождь с мокрым снегом: Прогноз погоды на сегодня

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах

Мокрый снег Фото из открытых источников

В Украине сегодня, 30 января, ожидается сильный ветер, а также снег, местами с дождем. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что днем в Украине ожидается снег, а на Закарпатье, в южных, восточных и большинстве центральных областей – с дождем. При этом синоптики предупреждают о гололедице на дорогах, кроме юго-восточной части Украины.

Ветер в субботу будет юго-западный с переходом на юго-восточный, а его скорость составит 7-12 метров в секунду. Однако в восточных областях, Приазовье и Карпатах местами ожидаются порывы 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха днем прогнозируется от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В то же время в восточных и южных регионах днем термометры будут показывать 2-7 градусов с отметкой "плюс".

Прогноз погоды на 30 января 2021 года Укргідрометцентр

В столице и области сегодня будет снежить, а на дорогах ожидается гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температуру воздуха днем в Киеве и регионе прогнозируют на уровне от 0 до -2 градусов по Цельсию.

Новости по теме: Магнитные бури в феврале: Названы наиболее опасные даты

Напомним, недавно народные синоптики рассказали, что в Украине последний месяц зимы отметится более теплой погодой, однако в первой половине февраля все же придет похолодание. О том, какая температура за окном ожидается в следующем месяце, читайте здесь.