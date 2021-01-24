Сильный снег и метели: Прогноз погоды на начало недели

Синоптики предупреждают о сильном ветре

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В Украине в понедельник, 25 января, ожидаются дожди и мокрый снег, а на западе – осадки в виде сильного снега и метелей. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Фейсбук.

Отмечается, что температура воздуха в большей части страны завтра составит около 4-9 градусов выше нуля. Однако в западных областях прогнозируют более прохладную погоду – от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла. В Крыму же температура за окном будет находиться на уровне 7-13 градусов с отметкой "плюс".

Также в Украине предвидятся порывы ветра скоростью 15-22 метра в секунду. Кроме того, осложнится ситуация на дорогах.

В столице 25-го января синоптики прогнозируют влажную ветреную погоду с температурой воздуха от +5 до +7 градусов тепла.

Прогноз погоды на 25 января Укргідрометцентр

При этом в середине недели на значительную часть территории Украины придет похолодание. Ночью температура опустится до -2-8 градусов по Цельсию, а днем – до нуля и незначительных "минусов".

Напомним, недавно народные синоптики рассказали, что в Украине последний месяц зимы отметится более теплой погодой, однако в первой половине февраля все же придет похолодание. О том, какая температура за окном ожидается в следующем месяце, читайте здесь.