Сильные морозы: Спасатели предупредили украинцев о гололедице на дорогах

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В Киеве и области прогнозируют ночью 17-22° мороза

На протяжении следующих трех дней в Украине будет наблюдаться гололедица на дорогах и сильные морозы. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В частности, 19 января в Украине сохранится холодная погода: температура ночью составит 17-22° мороза, в северо-западных областях местами до 25°, днем 11-16° мороза; на Закарпатье и крайнем юге страны ночью 10-15°, днем 4-9° мороза. Без существенных осадков, только днем на Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах небольшой снег.

В Киеве и области прогнозируют ночью 17-22°, днем 11-16° мороза. Без существенных осадков.

В то же время 20-21 января в Украине удержится сухая погода, без существенных осадков, местами порывы ветра 15-20 м/с.

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Напомним, сегодня, 18 января, по всей территории осадки не ожидаются. Днем в Украине прогнозируются сильные морозы до -16 градусов, а ночью в нескольких регионах температура воздуха опустится до -22.