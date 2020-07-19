Сильные ливни и подъем уровня воды: Синоптики объявили штормовое предупреждение на западе

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Подтопления возможны в Волынской, Львовской и Ивано-Франковской областях

В воскресенье, 19 июля, в западных регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, в частности, пройдут сильные дожди, которые могут вызвать повышение уровня воды в водоемах и подтопления. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, сильные дожди в этот день днем пройдут в Карпатах и на Закарпатье. Синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

Кроме этого, 19 - 20 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано - Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1 м над уровнями на 08 ч 17 июля. В связи с этим возможен выход воды на отдельные участки речных пойм, без остальных негативных последствий. Однако, при значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

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Также в этот период на реке Припять в створе поста Речица и на реке Стоход в створе поста Любешов (Волынская область) будет удерживаться превышение отметки затопления сельхозугодий, приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ратновского и Любешовского районов Волынской области.

Напомним, недавно Соединенные Штаты Америки выделили Украине 100 тысяч долларов для ликвидации последствий наводнений в западных областях Украины.

Заметим, в результате непогоды западные регионы понесли значительные убытки, в частности, было разрушено инфраструктуру и повреждены жилые дома и ряд других сооружений.