Шведская компания хочет испытать в Украине препарат от коронавируса

Cyxone хочет испытать в Украине препарат для лечения COVID-19 Фото из открытых источников

Заявки на проведение испытания были также отправлены в Словакию и Венгрию

Шведская биотехнологическая компания Cyxone подала заявку на проведение в Украине второй фазы клинических испытаний эффективности препарата "Рабексимод", который используют при лечении коронавируса. Об этом говорится на сайте компании.

Аналогичные заявки были поданы в Словакию и Венгрию.

Отмечается, что ранее Cyxone получила одобрение на начало второй фазы двойного слепого плацебо-контролируемого клинического исследования в Польше. В ходе исследования специалисты планируют оценить эффективность и безопасность лечения препаратом для избежания осложнений коронавируса.

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По предварительным данным, препарат испытают на 300 пациентах в клиниках Польши и еще трех стран Европы. Предварительные результаты в компании планируют объявить в третьем квартале 2021 года.

В случае действенности лекарства Cyxone намерена подать заявку на разрешение использовать их в экстренных случаях после определения стратегического партнера. Также компания намерена продолжить изучение эффективности "Рабексимода" для лечения других вирусных заболеваний и ревматоидного артрита.

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Напомним, ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили о готовности начать клинические исследования вакцин AstraZeneca и "Спутник V" на территории Украины.