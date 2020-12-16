Штрафы за нарушение пожарной безопасности хотят увеличить до 6 тысяч гривен

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За документ проголосовали 324 нардепа.

В Украине штрафы за нарушение пожарной безопасности хотят увеличить до почти 6 тысяч гривен. Народные депутаты приняли за основу соответствующий законопроект №3755.

Им предусматривается, что за нарушение требований по вопросам технической эксплуатации электрических станций и сетей, энергооборудования субъектов электроэнергетики, субъектов отношений в сфере теплоснабжения и потребителей электроэнергии хотят наказывать предупреждением или штрафом для граждан и работников от 1700 до 3400 гривен, а для должностных лиц - от 3400 до 5100 гривен. Сейчас штрафы за такие нарушения составляют от 17 до 170 гривен.

Нарушение установленных на железнодорожном, морском и речном транспорте правил пожарной безопасности для граждан будет грозить штрафом от 1700 до 3400 гривен, для должностных лиц - от 3400 до 5100 гривен.

А за такое нарушение на воздушном транспорте штрафы хотят установить на уровне от 2550 до 4250 гривен для граждан и от 4250 до 5950 гривен - для должностных лиц.

За нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, а также использование пожтехники и средств пожаротушения не по назначению может грозить предупреждением или штрафом для граждан от 1700 до 3400 гривен и для должностных лиц - от 3400 до 5100 гривен.

Сейчас эти нарушения караются предупреждением или наложением штрафа на граждан от 8,5 до 119 гривен и на должностных лиц - от 34 до 170 гривен.

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