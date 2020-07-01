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Штрафы за нарушение масочного режима могут снизить в 100 раз, - Малюська

Фото с открытых источников

Предполагается, что людей будут штрафовать на 170-255 гривен

Одобренный Кабинетом министров законопроект о штрафах за нахождение в общественных местах без защитной маски предлагает снизить размер таких наказаний в 100 раз. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, передает пресс-служба министерства.

По его словам, законопроект призван усилить ответственность владельцев общественных заведений и маршруток. Штрафы будут назначаться за пребывание в общественных местах и транспорте без масок или респираторов.

"При этом штрафы для физических лиц будут существенно уменьшены. Так, по общим правилам карантина, которые действуют сегодня, штраф за отсутствие маски для граждан составляет 17 тыс. грн. Законопроектом предусмотрен штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан - это лишь 170-255 гривен", - отметил Малюська.

В то же время для должностных лиц штрафы остаются неизменными, а для юридических лиц - от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 3,4-5,1 тыс. грн.

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Напомним, на заседании 1 июля Кабинет министров установил штрафы для физических и юридических лиц за нахождение граждан без защитных масок в общественных зданиях и общественном транспорте.

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