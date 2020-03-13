Штрафы и упрощение закупок: Радуцкий рассказал о законодательных инициативах по противодействию коронавирусу

Мероприятия продлятся не постоянно, а только в определенный срок, говорит нардеп

В Украине хотят усилить ответственность людей, которые отказываются от самоизоляции, и заведений, где проводятся массовые мероприятия, за невыполнение требований карантина.

Об этом во время ток-шоу "19" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа"), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

После завершения заседания Комитета народный депутат рассказал о предложенных законодательных инициативах, чтобы пройти карантин из-за коронавируса с наименьшими рисками.

"Это законопроект, который подразумевает внесение изменений в некоторые законы и законодательные акты Украины, которые касаются как раз обеспечения карантина и борьбы с коронавирусом. Они так и будут называться – "срочные меры", – отметил Михаил Радуцкий и пояснил, что такие меры будут длиться не всегда, а только в течение определенного срока.

Среди прочего, отметил Михаил Радуцкий, речь идет об усилении ответственности для людей, которые отказываются от самоизоляции, – их будут штрафовать, притом, говорит нардеп, суммы будут значительными; усиление ответственности для заведений, где проходят массовые мероприятия, чтобы они выполняли требования карантина. Кроме того, упрощаются процедуры, чтобы срочно закупать тест-системы, лекарства и аппараты искусственной вентиляции легких. Михаил Радуцкий отметил, что Министерству здравоохранения и органам местной власти разрешат закупать срочно, без системы публичных закупок. Нардеп отметил, что, кроме того, в стране возрождается санепидемзащита и эпидемиологическая безопасность.

Напомним, 13 марта в Украине зафиксировали первый летальный случай в результате инфицирования коронавирусом COVID-2019.

По всей стране, начиная с 12 марта, были введены ограничительные мероприятия в связи с распространением коронавируса.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что Украина с 17 марта полностью прекращает авиасообщение.