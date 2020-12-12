Шторм в курортной Кирилловке разрушил инфраструктуру: Владельцы баз отдыха просят помощи

Последствия шторма в Кирилловке Кирилловский поселковый совет

Наиболее пострадавшим от стихии базам отдыха пообещали выделить песчано-ракушечную смесь из промоины

На Азовском побережье непогода со шквальным штормовым ветром повредила и затопила несколько баз отдыха. В связи с этим владельцы баз отдыха обратились к местной власти за помощью. Об этом сообщает пресс-служба Кирилловского поселкового совета.

Как отмечается, в результате непогоды пострадали субъекты курортного бизнеса на улице Коса Пересыпь. Однако, наиболее катастрофическая ситуация сложилась на территориях баз отдыха "Радуга" и "Дикарь". Там необходимо немедленное вмешательство для решения проблемы подтопления и разрушения инфраструктуры.

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"Руководство этих баз отдыха обратилось к Кирилловскому поселковому голове с просьбой посодействовать в отсыпке территории пляжей от моря. Иван Малеев обратился с письмом к директору Приазовского нацпарка Дмитрию Воловику и получил полное понимание", - отметили в пресс-центре рады.

Последствия шторма в Кирилловке Кирилловский поселковый совет

Последствия шторма в Кирилловке Кирилловский поселковый совет

По предварительной информации, Приазовский нацпарк выделит этим наиболее пострадавшим от стихии базам отдыха песчано-ракушечную смесь из промоины. При этом работы по доставке и отсыпке побережья будут проведены за счет владельцев пострадавших баз отдыха.

Напомним, накануне на курорте Кирилловка Запорожской области в результате непогоды море размыло береговую линию и затопило некоторые базы отдыха. Ситуацию там оценили в 3 из 5 баллов.