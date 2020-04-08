Шмыгаль заявил, что карантин, скорее всего, будет продлен до мая

Денис Шмигаль kmu.gov.ua

"Украина не может позволить себе два-три месяца сидеть на диване"

Разговор о вероятном ослаблении карантинных мероприятий можно будет вести не раньше чем в мае.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания Кабинета министров Украины.

Трансляцию вел телеканал ZIK.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что Украина не может позволить себе два-три месяца сидеть на диване, поэтому экономику надо будет запускать. Это чрезвычайно важный вопрос. Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то только в мае мы начнем вести разговор о возможном ослаблении карантинных мероприятий. Это точно не будет сделано с 14 апреля, как это было распространено в некоторых фейковых новостях, что разошлась вчера по информационным каналам Украины. Подчеркиваю, что в течение апреля мы не отступим от того карантинного режима, который введен и будет проводиться до установленного 24 апреля. И, возможно, скорее всего, будет продлен до начала мая. В мае, при условии положительной динамики, мы запустим экономику Украины по определенному плану, который будет дополнительно сообщен правительством", - заявил Денис Шмыгаль.

Напомним, по состоянию на 9:00 среды, 8 апреля, в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальные, 35 пациентов выздоровели.

Как сообщалось, с 6 апреля в Украине начали действовать усиленные ограничения относительно карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19.