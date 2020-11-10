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Шмыгаль заявил, что Европа берет с Украины пример в борьбе с коронавирусом

Глава правительства Украины Денис Шмигаль Фото из открытых источников

По словам премьера, идет очень много диалогов и споров о том, как действовать в условиях пандемии

Европа берет с Украины пример в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает "Украина 24".

По словам премьера, идет очень много диалогов и споров о том, как действовать в условиях пандемии. В то же время стопроцентного рецепта нет ни у одной страны или структуры в мире.

"Мы находимся в плотной коммуникации со странами Европы. Во многих вещах европейцы берут пример с нас, этим надо гордиться.

Нужно посмотреть, какой сценарий развития в Европе и в Украине. У нас очень тяжелая ситуация, много больных. Но если сравнить с Италией, Испанией, Польшей - мы в хорошем смысле от них отстаем. Они спрашивают: что вы делаете? Мы делимся - это адаптивный карантин, меры, которые мы вводим параллельно", - сказал Шмыгаль.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина имеет один из самых низких показателей смертности от COVID–19 в Европе - 1,8%. 

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