Шмыгаль заверил, что ВНО не отменят

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ВНО-2020 стартует по плану – 25 июня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что внешнее независимое оценивание стартует по плану – 25 июня. Об этом он заявил на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба Кабмина.

"Никто не собирается отменять ВНО, и причин для переноса оценивания на август пока нет. Если такие причины будут, то Министерство здравоохранения и главный санитарный врач сообщат об этом", - отметил Шмыгаль.

Премьер добавил, что правительство в этом году отменило только проведение очного пробного ЗНО, заменив его оценкой в режиме онлайн. По информации МОН, тетради, в которых дети должны сдавать ЕГЭ, уже развезены в пункты сдачи экзамена.

По его словам, показатели, по которым будет переноситься ВНО, понятны. Это более 60 активных больных на 100 тыс. населения в среднем по Украине и более 50% областей, где превышаются три общенациональных показателя – количество больных превышает 12 на 100 тыс. населения, больше чем 50% загруженных больными коек в опорных больницах и охват тестированием меньше чем 12 человек на 100 тыс. населения.

"Это те параметры, которые могут повлечь перенос ВНО на другой срок. В противном случае с 25 июня, то есть со следующего понедельника, мы начинаем плановый процесс ВНО", - подытожил Денис Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что в Министерстве образования и науки работают над тем, чтобы сессия внешнего независимого оценивания прошла в установленные сроки, впрочем, не исключено, что она может быть перенесена на август или произойдет в режиме онлайн.