Шмыгаль заверил, что больницы первой волны справляются с наплывом больных COVID-19

Глава правительства Украины Денис Шмигаль Фото из открытых источников

Наибольшая загруженность больниц первой волны наблюдается в Закарпатской области

В большинстве областей Украины больницы первой волны справляются с ростом количества больных коронавирусной инфекцию. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, наибольшая загруженность больниц первой волны наблюдается в Закарпатской области - свыше 60%, а в пиковые дни более 70%.

"Мы понимаем, что на осень, в сочетании с другими эпидемиями, например - гриппа, мы можем столкнуться с большим ростом заболеваемости и большим количеством людей, которые будут обращаться в медучреждения", - сказал Шмыгаль.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 7 августа, обнаружили 1489 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, больше всего заразившихся в Киеве и Львовской области. Так, по состоянию на утро в Украине 79 750 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1879 летальных, 43 655 пациентов выздоровели.