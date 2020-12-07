Шмыгаль связал снижение количества новых случаев COVID-19 с "карантином выходного дня" и штрафами

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За прошедшую неделю было выявлено 89 322 новых больных, а на позапрошлой недели - 96 936

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что "карантин выходного дня" и штрафы поспособствовали снижению количества новых случаев коронавируса в Украине, передает Офис президента.

Во время селекторного совещания глава правительства сообщил, что за прошедшую неделю количество тех, кто заболел COVID-19, существенно уменьшилась. Всего было выявлено 89 322 больных, на позапрошлой недели — 96 936.

"Заболело на 7,6 тысячи человек меньше. При этом количество тестирований почти неизменное и колеблется в пределах 280-290 тысяч тестов еженедельно. На эти показатели повлияло введение "карантина выходного дня", а также усиление штрафов за пребывание без масок в общественных местах и транспорте", - отметил премьер-министр.

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Напомним, по состоянию на утро 7 декабря в Украине лабораторно подтверждено 821 947 случаев коронавируса COVID-19. За последние сутки зафиксировали 8641 новый случай заражения, выздоровели 5123 пациента, а жертвами болезни стали 145 человек.