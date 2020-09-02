Шмыгаль срочно высылает правительственную команду в Луганскую и Харьковскую области, где вспыхнули пожары

Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Команда министров отправится 3 августа

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль распорядился срочно доставить правительственную команду в Луганскую и Харьковскую области, где вспыхнули пожары. Об этом он сообщил в Telegram.

В частности, в команду войдут вице-премьер-министр Алексей Резников и министры Арсен Аваков, Андрей Таран и Марина Лазебная. Они отправятся в области 3 августа.

"В Луганской области - это уже второй масштабный пожар в этом году. Вице-премьер-министр Алексей Резников и министры Арсен Аваков, Андрей Таран и Марина Лазебная выезжают для оперативного реагирования, оценки ситуации и принятия необходимых решений для обеспечения безопасности и помощи украинцам. С места событий министры будут докладывать президенту и мне лично", - написал Шмыгаль.

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Напомним, в Двуречанском районе Харьковской области вспыхнул масштабный пожар хвойного леса, перекинувшегося на жилой сектор. Согласно сообщению, огонь охватил хвойный лес Двуречанского лесничества Купянского лесхоза на окраине с. Горобовка.