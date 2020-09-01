Шмыгаль рассказал, могут ли родители сами выбрать форму обучения для детей

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Для выбора доступны традиционная, дистанционная, экстернатная или домашняя формы обучения

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что родители могут самостоятельно выбрать форму обучения для своих детей. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

По словам главы правительства, сегодня доступны традиционная, дистанционная, экстернатная или домашняя формы обучения.

"Сегодня в Украине есть возможность учиться как в традиционной форме, так и дистанционной, экстернатной или домашней. Родители могут выбирать любую из этих форм обучения", - отметил Шмыгаль.

Он отметил, что 1 сентября этого года проходит в классической форме в целом в Украине. Однако в "красных" зонах обучение будет проходить дистанционно.

Премьер также добавил, что будут продолжать транслироваться телевизионные уроки, чтобы дети в сельской местности могли получать знания и пройти обучение дистанционно.

Напомним, недавно в Минздраве назвали новые требования к обучению в учреждениях среднего образования на период карантина.

Также был обнародован список регионов, в которых стационарное обучение в школах с 1 сентября будет запрещено.