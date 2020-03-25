Шмыгаль рассказал, каким образом коронавирус попадает в Украину

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Именно поэтому премьер видит необходимым перекрыть границу

В последнее время единственным источником попадания коронавируса в Украину есть люди, которые возвращаются из путешествий та зароботков. Об этом сообщил премьєр-министр Украины Денис Шмигаль, передает РБК-Украина.

Следовательно, прем’єр именно этим объясняет необходимость перекрытия границы.

"За последние недели мы видим, что единственным источником попадания коронавируса в Украину был поток граждан из-за рубежа, и этот поток продолжается. И это усиливает и увеличивает число людей, зараженных этой инфекцией", - заявил Шмыгаль.

Напомним, Кабмин ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации и продлил карантин до 24 апреля.