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Шмыгаль призвал регионы воздержаться от проведения массовых мероприятий в преддверии праздничных выходных

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

За минувшие сутки больше всего больных обнаружили в Харьковской области

Премьер-министр Денис Шмигаль призвал руководителей всех областей воздержаться от проведения массовых мероприятий в ближайшее время, в частности конгрессов и конференций. Об этом сообщает Правительственный портал

"На День защитника Украины в разных городах планируется проведение торжественных мероприятий. Просьба держать диалог и вести активную работу с организаторами, чтобы мероприятия состоялись в безопасных условиях с соблюдением всех противоэпидемических правил", - сказал премьер во время селекторного совещания с руководителями областей относительно ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины.

Также руководитель правительства заслушал председателей Харьковской областной и Киевской городской госадминистраций по мерам по противодействию распространению COVID-19, ведь именно эти регионы остаются лидерами по количеству случаев коронавируса.

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Кроме этого, Шмигаль дал поручение руководителям Харьковской ОГА и КГГА предоставить предложения Министерству здравоохранения по увеличению коечного фонда.

Как отмечается, в столице готовы отработать развертывание мобильных госпиталей и расширить количество койкомест за счет учреждений Национальной академии наук и специализированных ведомственных больниц.

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Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю и министру здравоохранения Максиму Степанову с требованием предоставить коечный фонд и медиков для лечения больных коронавирусом COVID-19 в государственных медучреждениях, которые расположены в столице. 

 

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