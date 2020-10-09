Шмыгаль призвал Киев, Сумы и Харьков самостоятельно усилить карантин

Премьер-министр Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

В городах очень ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал местные власти в Киеве, Сумах и Харькове усилить карантин из-за ухудшения ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

По его словам, сейчас у власти в регионах есть полномочия для контроля ситуации с распространением коронавируса.

"Местная власть просила предоставить им больше полномочий. Теперь у них есть достаточно полномочий для того, чтобы эффективно сдерживать распространение коронавируса. Прошу брать инициативу в свои руки и наводить порядок. Это наша общая ответственность", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

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Напомним, мэр Киеве Виталий Кличко сообщил, что в течение минувших суток, 8 октября, в столице подтвердили 567 случаев коронавируса, 10 человек умерли.