Шмыгаль призвал Киев, Сумы и Харьков самостоятельно усилить карантин
В городах очень ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал местные власти в Киеве, Сумах и Харькове усилить карантин из-за ухудшения ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
По его словам, сейчас у власти в регионах есть полномочия для контроля ситуации с распространением коронавируса.
"Местная власть просила предоставить им больше полномочий. Теперь у них есть достаточно полномочий для того, чтобы эффективно сдерживать распространение коронавируса. Прошу брать инициативу в свои руки и наводить порядок. Это наша общая ответственность", - подчеркнул Денис Шмыгаль.
Напомним, мэр Киеве Виталий Кличко сообщил, что в течение минувших суток, 8 октября, в столице подтвердили 567 случаев коронавируса, 10 человек умерли.