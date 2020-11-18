Шмыгаль объяснил, почему "карантин выходного дня" - альтернатива локдауну

По словам главы правительства, если соблюдать правила, то можно будет разгрузить медицинскую систему

"Карантин выходного дня" - это взвешенная альтернатива полному локдауну. Если мы все будем соблюдать правила, то сможем увидеть результат уже через 2-3 недели. Результат - это выход на "плато" в количестве 12-15 тысяч случаев в сутки. Так мы сможем несколько разгрузить медицинскую систему",- заявил глава правительства.

Шмигаль добавил, что 17 ноября Верховная Рада приняла изменения в законодательство, в соответствии с которыми в Фонд борьбы с COVID-19 будет направлено 8 млрд грн на поддержку медицинской системы.

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Напомним, вчера, 17 ноября, Верховная Рада не смогла принять постановление об отмене "карантина выходного дня". За соответствующее постановление проголосовали лишь 149 народных депутатов при 226 необходимых.