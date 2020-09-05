Шмыгаль назвал октябрьскую цену на газ для населения

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Стоимость голубого топлива выросла в связи с сезонным поведением цен

В октябре этого года цена на газ для населения будет колебаться от 4 700 до 5 000 гривен за тысячу кубометров, однако после окончания отопительного сезона голубое топливо подешевеет. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала "Украина 24".

По словам главы правительства, подорожание связано с наступлением отопительного сезона. Так, зимой голубое топливо стоит дороже, однако, осенью и летом цена падает.

Зимой газ, естественно, стоит дороже, мы будем платить за него больше. Однако после зимнего повышения цены пойдет весеннее и летнее падение, и газ будет стоить дешевле", - пояснил Шмыгаль.

В то же время министр добавил, что сейчас в Украине наблюдается самая низкая цена на топливо за последние пять лет.

"Если взять последние пять лет, то цена в августе была 3700 грн, на сентябрь начался сезонный рост цен на газ, около 4200 грн за тысячу кубов, то есть это 4 грн 20 коп. за куб. Это самая низкая цена за последние пять лет, и это самый низкий уровень цен в принципе за время независимости". - добавил он.

Однако, какой будет стоимость газа зимой, премьер-министр не уточнил. По его словам, это зависит он рынка, который и устанавливает цену.

"Это свободный рынок, человек может выбирать поставщика. Есть конкуренция, и это способствует снижению цены", - отметил Денис Шмыгаль.

Напомним, недавно газовая поставочная компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов на сентябрь 2020 года. По сравнению с августом, стоимость голубого топлива выросла на 45 процентов.