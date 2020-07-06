Шмыгаль: Динамика течения пандемии стабилизируется

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Также снижается процент заболевших медработников

Несмотря на рост в Украине в июне количества инфицированных коронавирусом, динамика течения пандемии стабилизируется. Об этом во время традиционного селекторного совещания сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает пресслужба Офиса президента.

Показатели от Министерства здравоохранения также демонстрируют стабилизацию распространения коронавирус в Украине. Это отражается в статистике активных больных и уровне госпитализации, который в последние недели почти не меняется.

Дополнительно министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что продолжает снижаться процент больных медработников. Сейчас он составляет 6%.

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За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 543 новых случая коронавирус.