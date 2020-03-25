Шмыгаль анонсировал введения режима чрезвычайной ситуации по всей Украине на 30 дней

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Прем’єр-министр Украины Денис Шмигаль анонсировал введение режима чрезвычайной ситуации по всей Украине на 30 дней.

Трансляцию вел телеканал ZIK.

"Режим чрезвычайной ситуации планируется ввести на 30 дней. Соответственно, все карантинные мероприятия также планируем продолжить на 30 дней. Прошу не путать чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение. Чрезвычайная ситуация не ограничивает конституционные права граждан, а только консолидирует усилия", – заявил Денис Шмыгаль.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 25 марта в Украине 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.