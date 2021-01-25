live
Новости » Общество Читати новину українською

Шмыгаль заявил о реализации 8 шагов для уменьшения тарифов в Украине: О чем идет речь

Глава правительства Украины Денис Шмигаль Фото из открытых источников

Параллельно в правительстве продолжается обсуждение инициатив, которые позволят поддержать украинцев в период коронакризиса

Кабинет министров подготовил восемь шагов, которые должны способствовать снижению тарифов для жителей Украины. Об этом 25 января сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook

Глава правительства заверил, что создание полноценного рынка газа поможет получить справедливые тарифы.

"Для того, чтобы рынок заработал в полной мере, нужно сформировать честные правила и запустить на нем полноценную конкуренцию. Но сейчас, во время коронакризиса, мы должны поддержать наших граждан", - отметил Шмыгаль. 

Новости по теме: Украинцы с субсидиями практически не будут чувствовать изменений тарифов, - Шмыгаль

С этой целью было подготовлено восемь шагов, которые помогут снизить тарифы: 

  1. установление предельной цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр до завершения отопительного сезона;
  2. уменьшение тарифа на распределение для 14 облгазов до 30%; 
  3. принятие решения, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне расти не будут.
  4. работа над летними продуктами на рынке газа от газоснабжающих компаний, которые позволят людям на год понимать свою цену и планировать свой бюджет;
  5. АМКУ открыл 6 дел против газоснабжающих компаний-монополистов, которые несправедливо задрали цены для людей;
  6. упрощение доступа к субсидиям и поддержка государством тех граждан, для которых расходы на коммуналку являются существенными расходами из семейных бюджетов; 
  7. правительство наработало решение о компенсации для граждан, пользующихся электроотоплением. В Кабмине ожидают принятия решения в ближайшее время. 
  8. Разработка законопроекта об укрупнении газсбытов, что позволит "снять вопрос о заоблачных платежах за распределение газа" (так называемую абонплату). 

Новости по теме: НКРЭКУ снизила предельный тариф на распределение газа, - Шмыгаль

Также Шмыгаль заверил, что сейчас в правительстве идет активное обсуждение других инициатив, в частности, введение моратория на начисление пени и штрафов на газ за январь. Кроме того, отдельно обсуждается справедливый механизм формирования цены на голубое топливо для ОСМД.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль приказал чиновникам подготовить долгосрочные инструменты для сбалансирования рынка природного газа в Украине. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Беларусь лишили права на проведение еще одного Чемпионата мира Тихановская планирует через 45 дней провести выборы в Беларуси Беларусь лишили права проводить ЧМ-2021 по хоккею Беларусь и Россия договорились о проведении новых военных учений
Loading...

программы канала ZIK

Трагедия в Харькове. Шокирующие платежки. Реформа школы. Байден - президент | Детали недели | 23.01.21
Завышенные тарифы. Майдан. Трагедия в Харькове. Реинтеграция Донбасса | Ток-шоу
Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Пожар в Харькове. Тарифные протесты. ВР возвращается к работе | Детали дня | 22.01.21
Фальсификация коронавірусних справок. Компенсации для врачей | COVID-19: Поддерживаем друг друга
Николай Азаров | Ток-шоу