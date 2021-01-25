Шмыгаль заявил о реализации 8 шагов для уменьшения тарифов в Украине: О чем идет речь
Параллельно в правительстве продолжается обсуждение инициатив, которые позволят поддержать украинцев в период коронакризиса
Кабинет министров подготовил восемь шагов, которые должны способствовать снижению тарифов для жителей Украины. Об этом 25 января сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.
Глава правительства заверил, что создание полноценного рынка газа поможет получить справедливые тарифы.
"Для того, чтобы рынок заработал в полной мере, нужно сформировать честные правила и запустить на нем полноценную конкуренцию. Но сейчас, во время коронакризиса, мы должны поддержать наших граждан", - отметил Шмыгаль.
С этой целью было подготовлено восемь шагов, которые помогут снизить тарифы:
- установление предельной цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр до завершения отопительного сезона;
- уменьшение тарифа на распределение для 14 облгазов до 30%;
- принятие решения, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне расти не будут.
- работа над летними продуктами на рынке газа от газоснабжающих компаний, которые позволят людям на год понимать свою цену и планировать свой бюджет;
- АМКУ открыл 6 дел против газоснабжающих компаний-монополистов, которые несправедливо задрали цены для людей;
- упрощение доступа к субсидиям и поддержка государством тех граждан, для которых расходы на коммуналку являются существенными расходами из семейных бюджетов;
- правительство наработало решение о компенсации для граждан, пользующихся электроотоплением. В Кабмине ожидают принятия решения в ближайшее время.
- Разработка законопроекта об укрупнении газсбытов, что позволит "снять вопрос о заоблачных платежах за распределение газа" (так называемую абонплату).
Также Шмыгаль заверил, что сейчас в правительстве идет активное обсуждение других инициатив, в частности, введение моратория на начисление пени и штрафов на газ за январь. Кроме того, отдельно обсуждается справедливый механизм формирования цены на голубое топливо для ОСМД.
Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль приказал чиновникам подготовить долгосрочные инструменты для сбалансирования рынка природного газа в Украине.