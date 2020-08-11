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Школы Ивано-Франковска откроются независимо от решения правительства, – городской голова

В школы города закупают дезинфекторы

Иллюстративное фото

 Фото из открытых источников

В Ивано-Франковске обучение в школах начнется с 1 сентября, независимо от того, какие решения по этому поводу будет принимать правительство. Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Фейсбук.

По словам главы города, правительство постоянно меняет разъяснения и делит Украину на "зоны". Однако, школы Ивано-Франковска готовятся к началу учебного года с 1 сентября. "Наносим специальные разметки движения, обустраиваем места скрининга температуры и закупаем дезинфекторы", – отметил Марцинкив.

Напомним, по состоянию на утро 11 августа в Украине зафиксировано 83 115 случаев коронавирусной болезни. В Ивано-Франковской области сейчас зарегистрировано 5911 больных COVID-19, в частности, за сутки зафиксировали 119 новых случаев.

Новости по теме: В правительстве анонсировали "нормальный учебный год" с 1 сентября

Ранее сообщалось, что по данным Всемирной организации здравоохранения, молодые люди стали в пять раз чаще болеть COVID-19 по сравнению с первыми месяцами пандемии коронавируса. Анализ ВОЗ 6 млн заражений в период с 24 февраля по 12 июля выявил, что доля людей в возрасте 15-24 лет от общего количества заболевших возросла с 4,5% до 15%.

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