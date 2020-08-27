Школа в условиях карантина: В Минздраве рассказали, где не будет обучения с 1 сентября

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

В населенных пунктах, которые не отнесены к "красной зоне", учебный процесс будет происходить с соблюдением противоэпидемиологических мероприятий

В условиях адаптивного карантина учебный процесс не может проходить исключительно в зонах, которые отнесены к красному уровню опасности. На сегодняшний день это 14 районов или городов нашей Украины.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Министр отметил, что пандемия коронавируса диктует новые правила и в учебном процессе, поэтому Министерство здравоохранения очень много внимания уделяет вопросу, каким образом будет происходить обучение детей в школах с 1 сентября.

"Мы выдали соответствующие правила, соответствующие рекомендации. Сейчас мы максимально отвечаем на запросы, которые поступают от педагогов и родителей. Следовательно, в условиях нашего адаптивного карантина учебный процесс не может проходить исключительно в зонах, которые отнесены к красному уровню опасности. На сегодняшний день это 14 районов или городов нашей Украины", – заявил Максим Степанов.

Во всех других населенных пунктах, по словам министра, учебный процесс будет происходить, однако с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

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Степанов также ответил на вопрос ведущей относительно того, предусмотрены ли какие-то доплаты из бюджета для учителей, на плечи которых с 1 сентября ложится большая нагрузка:

"Вопрос оплаты труда учителей – компетенция органов местного самоуправления. Когда мы разрабатывали эти правила, мы пытались разработать, совместить и найти баланс между привычным процессом для наших учителей с безопасностью наших детей и учителей с точки зрения их здоровья", – прокомментировал министр здравоохранения.

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Напомним, накануне министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав обновил правила для обучения в школах на время пандемии коронавируса.