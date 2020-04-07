Школа онлайн для семиклассников на телеканале ZIK. День второй

Телеканал ZIK

Во время учебы считай роботов, которые пробегают по экрану, и сможешь выиграть IPhone Pro 11

Ежедневно, начиная с 6 апреля, с 10 до 12 утра на телеканале ZIK проходит школа онлайн для семиклассников. Предлагаем видео-трансляцию второго дня занятий.

Просмотреть запись занятий первого дня школы онлайн можно здесь:

Кроме этого напоминаем, что на телеканале ZIK продолжается конкурс. Во время занятий считай роботов, которые пробегают по экрану, и сможешь выиграть IPhone 11 Pro.

Суммируй их с понедельника по пятницу, а в пятницу в 19 часов участвуй в розыгрыше. После команды ведущего напиши сумму всех роботов, пробежавших по экрану во время занятий за все пять дней.

Первый, кто напишет правильную цифру на странице ZIK в Facebook, получит 11-й iPhone.

Подробнее с правилами можно ознакомиться по ссылке.