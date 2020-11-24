Шкарлет заверил, что зарплаты педагогов будут расти, несмотря на экономические трудности из-за пандемии

И. о. министра образования Сергей Шкарлет МОН

В бюджете на 2021 год на образовательную отрасль предусмотрено на 173,8 млрд гривен

Временный исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет заверил, что зарплаты работникам образования повысят, несмотря на экономические трудности в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

По словам министра, в этом году была найдена возможность увеличить должностные оклады всех работников бюджетной сферы, в частности педагогических, научно-педагогических и научных работников, с 1 сентября 2020 года на 5,8 процентов.

Кроме этого, недавно парламент рассмотрел бюджет на 2021 год, в котором на образовательную отрасль предусмотрено 173,8 млрд гривен. Это на 34 млрд гривен больше по сравнению с 2020 годом. В частности, в новом проекте государственного бюджета указано, что должностные оклады работников будут увеличивать дважды: с 1 января и с 1 июля.

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Таким образом, с января 2021 года, ставки заработной платы работников бюджетной сферы, в том числе в области образования и науки, увеличатся на 20 процентов, а с июля – еще на 8,3 процентов.

"Это сбалансированный и финансово обеспеченный проект бюджета. То есть, средства на такое увеличение должностных окладов и заработных плат на 2021 год предусмотрены. Работаем над тем, чтобы найти возможность дополнительно увеличивать зарплаты педагогов", – добавил Сергей Шкарлет.

Напомним, недавно в Министерстве образования и науки сообщили, что с июля 2021 года должностной оклад учителей будет увеличен почти на 30 процентов по сравнению с сентябрем 2020 года. Таким образом, учителя могут получать от 4 859 до 7 001 гривен в зависимости от категории.