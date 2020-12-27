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Шкарлет разъяснил, когда ученики и студенты вернутся к учебе после каникул

Сергей Шкарлет Mind

В школах могут ввести дистанционное образование или перенести даты каникул

В Министерстве образования и науки разъяснили, когда ученики смогут вернуться к обучению в школах после зимних каникул. Об этом сообщил глава МОН Сергей Шкарлет в интервью Украинском радио. 

Как отмечается, зимние каникулы в школах запланированы на 25 декабря-10 января. Однако, с 8 по 24 января 2021 года в Украине будет действовать локдаун. В связи с этим Минобразования рекомендовало школам взять эти дни в качестве каникул или ввести дистанционное образование.

"Школы у нас автономные. В рамках закона Украины о полном общем среднем образовании есть 30 дней каникул. Большая часть школ берет эти каникулы. Но в любом случае одну неделю придется пройти социальное дистанцирование, потому что это здоровье. И поэтому есть платформа Всеукраинской школы онлайн, чтобы образовательный процесс не прекращался, а также учителя и руководители областных управлений образования, которые полностью проинформированы и на полном связи", - пояснил Шкарлет. 

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Относительно высших учебных заведений, то здесь ситуация сложнее. Некоторые университеты с начала пандемии COVID-19 вообще не выходили на полноформатное обучение из-за уровня заболеваемости. Другие вузы учатся в смешанном режиме. Поэтому с 25 января, в зависимости от уровня заболеваемости той или иной территории Украины, университетам будет проще решить, как действовать, заверил министр. 

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Напомним, ранее Сергей Шкарлет призвал местные власти перевести детей на дистанционное обучение на две недели, чтобы обезопасить их от заражения коронавирусом.

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