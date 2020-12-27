Шкарлет разъяснил, когда ученики и студенты вернутся к учебе после каникул
В школах могут ввести дистанционное образование или перенести даты каникул
В Министерстве образования и науки разъяснили, когда ученики смогут вернуться к обучению в школах после зимних каникул. Об этом сообщил глава МОН Сергей Шкарлет в интервью Украинском радио.
Как отмечается, зимние каникулы в школах запланированы на 25 декабря-10 января. Однако, с 8 по 24 января 2021 года в Украине будет действовать локдаун. В связи с этим Минобразования рекомендовало школам взять эти дни в качестве каникул или ввести дистанционное образование.
"Школы у нас автономные. В рамках закона Украины о полном общем среднем образовании есть 30 дней каникул. Большая часть школ берет эти каникулы. Но в любом случае одну неделю придется пройти социальное дистанцирование, потому что это здоровье. И поэтому есть платформа Всеукраинской школы онлайн, чтобы образовательный процесс не прекращался, а также учителя и руководители областных управлений образования, которые полностью проинформированы и на полном связи", - пояснил Шкарлет.
Относительно высших учебных заведений, то здесь ситуация сложнее. Некоторые университеты с начала пандемии COVID-19 вообще не выходили на полноформатное обучение из-за уровня заболеваемости. Другие вузы учатся в смешанном режиме. Поэтому с 25 января, в зависимости от уровня заболеваемости той или иной территории Украины, университетам будет проще решить, как действовать, заверил министр.
Напомним, ранее Сергей Шкарлет призвал местные власти перевести детей на дистанционное обучение на две недели, чтобы обезопасить их от заражения коронавирусом.