live
Новости » Общество Читати новину українською

Шкарлет попросил перевести детей на дистанционное обучение на 2 недели

И. о. министра образования Сергей Шкарлет МОН

Политик отметил необходимость обезопасить людей от заражения коронавирусом

Временный исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет обратился с просьбой перевести детей на дистанционное обучение на следующие две недели. Об этом он сообщил в Telegram

"Просьба не только как руководителя Министерства образования и науки, а как отца – найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей", - говорится в сообщении. 

Так, и.о. министра подчеркнул, что знает, что вопрос по дистанционному обучению решает местная власть. 

"Знаю и понимаю, что вопросы организации обучения решают на местах. Важно, чтобы в такой непростой ситуации центральная и местная власть действовали сообща. Поэтому очень прошу прислушаться к рекомендациям Государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также СНБО", - добавил Шкарлет. 

Новости по теме: В Минздраве исключили введение жесткого карантина в Украине

Политик подчеркнул, что понимает все вызовы, перед которыми встают руководители учебных заведений, учителя и родители. В то же время он подчеркнул, что на первом месте должно стоять здоровье людей.

К слову, в публикации Сергея Шкарлета не уточнено, о каких именно учебных заведениях идет речь: школы, вузы или также детсады. 

Напомним, накануне народный депутат Украины Михаил Радуцкий предложил ввести "карантин выходного дня" и перевести школы и вузы на дистанционное обучение, чтобы остановить рост заболеваемости коронавирусом.

Отметим, в течение прошлых суток, 9 октября, подтвердили 5728 новых случаев коронавируса COVID-19, еще 108 больных умерли в результате осложнений.

ZIK

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Как Украина сорвала большой обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО ОБСЕ зафиксировала сотни противотанковых мин, которые установили НВФ в Донецкой области ОБСЕ просит обеспечить тишину в Нагорном Карабахе для эвакуации тел погибших Украина в ОБСЕ озвучила свою позицию относительно конфликта в Нагорном Карабахе
Loading...

программы канала ZIK

Технология
Коронавирусные антирекорды. Ситуация на Донбассе. Убыточный
Выборы во время пандемии. Долго ли быть правительству Шмигаля? COVID-19 в Украине | Детали дня | 09.10.20
Предвыборные нарушения и гречкосейство. Путь к миру. Языковые дискуссии | Ток-шоу
Игорь Мосийчук | Ток-шоу
Анатолий Шарий | Ток-шоу