Шкарлет попросил перевести детей на дистанционное обучение на 2 недели

И. о. министра образования Сергей Шкарлет МОН

Политик отметил необходимость обезопасить людей от заражения коронавирусом

Временный исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет обратился с просьбой перевести детей на дистанционное обучение на следующие две недели. Об этом он сообщил в Telegram.

"Просьба не только как руководителя Министерства образования и науки, а как отца – найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей", - говорится в сообщении.

Так, и.о. министра подчеркнул, что знает, что вопрос по дистанционному обучению решает местная власть.

"Знаю и понимаю, что вопросы организации обучения решают на местах. Важно, чтобы в такой непростой ситуации центральная и местная власть действовали сообща. Поэтому очень прошу прислушаться к рекомендациям Государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также СНБО", - добавил Шкарлет.

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Политик подчеркнул, что понимает все вызовы, перед которыми встают руководители учебных заведений, учителя и родители. В то же время он подчеркнул, что на первом месте должно стоять здоровье людей.

К слову, в публикации Сергея Шкарлета не уточнено, о каких именно учебных заведениях идет речь: школы, вузы или также детсады.

Напомним, накануне народный депутат Украины Михаил Радуцкий предложил ввести "карантин выходного дня" и перевести школы и вузы на дистанционное обучение, чтобы остановить рост заболеваемости коронавирусом.

Отметим, в течение прошлых суток, 9 октября, подтвердили 5728 новых случаев коронавируса COVID-19, еще 108 больных умерли в результате осложнений.