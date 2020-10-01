Ширяев о суде над радикалами, напавшими на автобус "Патриоты - За жизнь": Мы ожидаем, что все виновные понесут заслуженное наказание

Олег Ширяев Фото из открытых источников

Все радикалы, которые виновны в нападении на автобус с активистами "Патриоты - За жизнь", должны понести наказание. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил региональный руководитель гражданского движения "Патриоты – За жизнь" Олег Ширяев.

Он заявил, что по его данным, все нападавшие будут оставлены под арестом.

"Этот сегодняшний процесс в апелляционном суде Харькова - это рубикон. Объясню, почему я даю этому процессу это определение. Последние шесть лет у радикалов была свобода действия. И вот сейчас наша организация противостоит этим праворадикалам в законном ключе, и мы даем обществу новую позицию как должна действовать общественная организация, то есть, это законный ключ и рациональное зерно. Под судом в городе Харькове сейчас находится 50 членов Национального корпуса. Это говорит о том, что, несмотря на мощную медиа рекламу и мощный медиа повод для радикалов, они не смогли собрать людей. И также третий факт, что на акции в поддержку тех задержанных преступников присутствуют представители членов "Европейской Солидарности", что доказывает то, что Петр Порошенко - конечный бенефициар этих всех преступных группировок. От себя хочу подчеркнуть, что закон один для всех, поэтому, исходя из закона, мы ожидаем того, что суд оставит под арестом всех", - отметил Ширяев.

Он подчеркнул, что верит в то, что суд не позволит виновным выйти на свободу.

"Я не верю в то, что сейчас суд позволит выйти преступникам на свободу. Более того, юридическая практика украинская говорит о том, что это просто невозможно, это нонсенс. Мы в это не верим, мы верим в закон. Более того, судьи устали от давления, от того, что праворадикалы постоянно приходят под суды, совершают преступления, нападения приходят потом под суд и давят морально на судей, и, конечно же, судьи испытывают угрозу, что физически они будут нападать на их дома, жечь их машины, угрожать их детям. Это нонсенс. Этого не будет", - добавил Ширяев.