"Щедрика" исполнили на азербайджанских национальных инструментах

Украинский музыкант Полина Десятниченко специально приехала из Канады в Азербайджан изучать искусство мугамов

"Талантливый украинский музыкант Полина Десятниченко специально приехала из Канады в Азербайджан изучать искусство мугамов. А созданный украинско-азербайджанский тандем в составе Полины Десятниченко, заслуженного артиста Азербайджана Тогрула Асадуллаева, заслуженной артистки Чинары Гейдаровой, Вафи Ширалиевой, Шкафы Каримовой и Азада Алимаммадова дал возможность украинскому "Щедрику" зазвучать по новому с помощью древних азербайджанских музыкальных инструментов", - заявили в дипмиссии.

В посольстве также напомнили, что более 100 лет назад мелодия "Щедрика" впервые прозвучала на гастролях украинского хора в Северной Америке и вскоре получила необычайную популярность как легендарная песня "Carol of the bells".

"Символично, что ровно через века украинский "Щедрик" вернулся в Старый Свет, чтобы быть услышанным с вершин величественных и прекрасных Кавказских гор", - добавили в посольстве.

Как известно, одна из самых популярных обработок Николая Леонтовича Украинской народной песни "Щедрик" - известна не только в Украине, но и во всем мире, как рождественская мелодия, имеет более 100 вариантов исполнения на разных языках. В мире эта мелодия под названием Carol of the Bells (Колядка колоколов) стала одним из символов рождественских праздников.

Новости по теме: Нацгвардейцы создали кавер на песню "Щедрик"

Напомним, ранее оркестр Военно-воздушных сил США поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством, исполнив песню "Щедрик" украинского композитора Николая Леонтовича.