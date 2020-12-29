Шевчук: Отсутствие поддержки властью форума "Люди мира" свидетельствует о том, что не всем в Украине нужен мир

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Отсутствие поддержки властью Международного гражданского форума "Люди мира" свидетельствует о том, что не всем в Украине нужно урегулирование ситуации на Донбассе. Об этом по итогам года заявил в международном медиапроекте "ЛЮДИ" на канале "112 Украина" предприниматель, ветеран АТО, координатор Международного гражданского форума "Люди мира" Вячеслав Шевчук.

"Мы живём на Донбассе надеждой, что работа нашего форума "Люди мира" будет поддержана властью, однако молчание с её стороны убеждает нас, что не всем в Украине нужен мир!" - отметил он.

К слову, с работой международного гражданского Форума "ЛЮДИ МИРА" можно ознакомиться на YouTube-канале "ЛЮДИ МИРА".

Напомним, ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук позитивно оценил работу Международного гражданского форума "Люди мира".