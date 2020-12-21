Шевченковская премия-2021: Объявлен короткий список номинантов
Имена победителей станут известны в феврале 2021 года
Члены Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2021 года путем тайного голосования сформировали "короткий" список, из которого выберут победителей в каждой из номинаций. Об этом говорится на сайте комитета.
Как отмечается, к участию в третьем туре допущены такие произведения в шести номинациях:
Литература
- Елена Герасимьюк. Книга стихов "Тюремная песня"
- Оксана Луцишина. Роман "Иван и Феба"
- Василий Махно. Роман "Вечный календарь"
- Владимир Рафеенко. Роман "Мондегрин (песни о смерти и любви)"
Публицистика, журналистика
- Станислав Асеев. Книга эссе "В изоляции"
- Елена Белозерская-Воронова. Книга "Дневник нелегального солдата"
- Вахтанг Кипиани. Книга "Дело Василия Стуса"
Музыкальное искусство
- Александра Андрусик (директор агентства), Евгений Шимальский (соучредитель агентства), Екатерина Сула (исполнительный продюсер) ‑ Музыкальное агентство "УХО". Цикл "Архитектура голоса"
- Александр Козаренко (пианист). Цикл концертов: "Фортепианная музыка Николая Лысенко в исполнении Александра Козаренко", "Фортепианная музыка Анатолия Кос-Анатольского в исполнении Александра Козаренко", "Фортепианная музыка Бориса Лятошинского в исполнении Александра Козаренко"
Визуальное искусство
- Матвей Вайсберг (художник), Елена Живкова (куратор, заместитель по научной работе). Выставка "Матвей Вайсберг в музее Ханенко"
- Борис Михайлов (художник). Видеопроекция и фотоинсталляция "Испытание смертью"
- Василий Семенюк (художник). Графическое оформление книги "Кобзарь", цикл живописно-графических произведений "Мой Шевченко"
- Анатолий Федирко (художник). Арт-проект "Арт фабрика им.prof.К. Малевича"
Новости по теме: Телевизионная премия "Эмми" внесла изменения в правила
Киноискусство
- Валентин Васянович (автор сценария, режиссер-постановщик, оператор-постановщик), Владлен Одуденко (художник-постановщик). Художественный фильм "Атлантида"
- Наталья Ворожбит (режиссер, автор сценария). Фильм "Плохие дороги"
Театральное искусство
- Андрей Белоус (режиссер, автор инсценировки (либретто), переводчик), Нина Колесникова (хореограф-постановщик), Усеин Бекиров (композитор), Борис Орлов (художник-постановщик, исполнитель главной роли). Спектакль "Шинель" по повести Николая Гоголя Киевского национального академического Молодого театра
- Василий Вовкун (режиссер), Иван Небесный (композитор), Анна Ипатьева (художница по костюмам). Опера "Лис Микита" Ивана Небесного Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой
- Евгений Лавренчук (режиссер). Опера "LaTraviata" Одесского национального академического театра оперы и балета
- Сергей Маслобойщиков (автор инсценировки, режиссер-постановщик, художник-сценограф), Наталья Рудюк (художник по костюмам), Александр Бегма (композитор). Спектакль "Verba" по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня" Национального академического драматического театра имени Ивана Франко
Новости по теме: Церемония вручения кинопремии "Оскар" в 2021 году пройдет вживую
Напомним, 11 декабря было объявлено победителей премии Книга года BBC-2020, которую проводят в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).