Шевченковская премия-2021: Объявлен короткий список номинантов

Шевченковская премия Фото из открытых источников

Имена победителей станут известны в феврале 2021 года

Члены Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2021 года путем тайного голосования сформировали "короткий" список, из которого выберут победителей в каждой из номинаций. Об этом говорится на сайте комитета.

Как отмечается, к участию в третьем туре допущены такие произведения в шести номинациях:

Литература

Елена Герасимьюк. Книга стихов "Тюремная песня"

Оксана Луцишина. Роман "Иван и Феба"

Василий Махно. Роман "Вечный календарь"

Владимир Рафеенко. Роман "Мондегрин (песни о смерти и любви)"

Публицистика, журналистика

Станислав Асеев. Книга эссе "В изоляции"

Елена Белозерская-Воронова. Книга "Дневник нелегального солдата"

Вахтанг Кипиани. Книга "Дело Василия Стуса"

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Музыкальное искусство

Александра Андрусик (директор агентства), Евгений Шимальский (соучредитель агентства), Екатерина Сула (исполнительный продюсер) ‑ Музыкальное агентство "УХО". Цикл "Архитектура голоса"

Александр Козаренко (пианист). Цикл концертов: "Фортепианная музыка Николая Лысенко в исполнении Александра Козаренко", "Фортепианная музыка Анатолия Кос-Анатольского в исполнении Александра Козаренко", "Фортепианная музыка Бориса Лятошинского в исполнении Александра Козаренко"

Визуальное искусство

Матвей Вайсберг (художник), Елена Живкова (куратор, заместитель по научной работе). Выставка "Матвей Вайсберг в музее Ханенко"

Борис Михайлов (художник). Видеопроекция и фотоинсталляция "Испытание смертью"

Василий Семенюк (художник). Графическое оформление книги "Кобзарь", цикл живописно-графических произведений "Мой Шевченко"

Анатолий Федирко (художник). Арт-проект "Арт фабрика им.prof.К. Малевича"

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Киноискусство

Валентин Васянович (автор сценария, режиссер-постановщик, оператор-постановщик), Владлен Одуденко (художник-постановщик). Художественный фильм "Атлантида"

Наталья Ворожбит (режиссер, автор сценария). Фильм "Плохие дороги"

Театральное искусство

Андрей Белоус (режиссер, автор инсценировки (либретто), переводчик), Нина Колесникова (хореограф-постановщик), Усеин Бекиров (композитор), Борис Орлов (художник-постановщик, исполнитель главной роли). Спектакль "Шинель" по повести Николая Гоголя Киевского национального академического Молодого театра

Василий Вовкун (режиссер), Иван Небесный (композитор), Анна Ипатьева (художница по костюмам). Опера "Лис Микита" Ивана Небесного Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой

Евгений Лавренчук (режиссер). Опера "LaTraviata" Одесского национального академического театра оперы и балета

Сергей Маслобойщиков (автор инсценировки, режиссер-постановщик, художник-сценограф), Наталья Рудюк (художник по костюмам), Александр Бегма (композитор). Спектакль "Verba" по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня" Национального академического драматического театра имени Ивана Франко

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Напомним, 11 декабря было объявлено победителей премии Книга года BBC-2020, которую проводят в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).