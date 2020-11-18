Shazam назвал топ-100 самых популярных песен в истории сервиса
Лидером по количеству песен в двадцатке стал британский певец Эд Ширан
Сервис по распознаванию мелодий Shazam обнародовал список из 100 песен, которые больше всего искали пользователи приложения за всю его историю. Об этом сообщила пресс-служба компании в Фейсбук.
Отмечается, что лидером по числу запросов стала песня австралийской исполнительницы Tones and I "Dance Monkey", ведь в Shazam ее искали более 33 миллионов раз. Второе место занял хит Lilly Wood & The Prick 2014 года "Prayer In C". Замкнула тройку песня "Let Her Go" группы Раѕѕепдег.
В то же время в первую двадцатку наиболее популярных песен также попали произведения Avicii, Sia, Gotye, Hozier и Эда Ширана. К слову, последний стал лидером среди исполнителей, песня которых попали в этот топ. В частности, 5-место занял его трек "Thinking Out Loud", 11-е – "Shape Of You", а 13-е – "Perfect".
Самая популярная песня по количеству поисков в Shazam – "Dance Monkey":
В целом первая двадцатка самых искомых песен в Shazam выглядит следующим образом:
- Tones And I — Dance Monkey (2019);
- Lilly Wood & The Prick Prayer In C (2014);
- Let Her Go Passenger (2013);
- Avicii — Wake Me Up (2013);
- Major Lazer & DJ Snake — Lean On (feat. MØ) (2015);
- Ed Sheeran — Thinking Out Loud (2014);
- Sia — Cheap Thrills (2016);
- Gotye — Somebody That I Used To Know (feat. Kimbra) (2011);
- Kungs vs Cookin' on 3 Burners — This Girl (2016);
- Hozier — Take Me To Church (2013);
- Ed Sheeran — Shape of You (2017);
- John Legend — All of Me (2014);
- Ed Sheeran – Perfect (2017);
- Macklemore & Ryan Lewis — Can't Hold Us (feat. Ray Dalton) (2012);
- Clean Bandit — Rather Be ft. Jess Glynne (2014);
- Macklemore & Ryan Lewis — Thrift Shop (feat. Wanz) (2012);
- Alan Walker – Faded (2016);
- SAINt JHN — Roses (Imanbek Remix) (2018);
- OMI — Cheerleader (Felix Jaehn Remix) (2014);
- Lewis Capaldi — Someone You Loved (2019).
Напомним, не так давно журнал о музыке и попкультуре Rolling Stone опубликовал обновленный список 500 лучших альбомов всех времен. К перечню добавили больше современной музыки, и теперь он содержит альбомы Бейонсе, Фрэнка Оушена, Адель, Канье Уэста и Билли Айліш.