Shazam назвал топ-100 самых популярных песен в истории сервиса

Shazam Фото из открытых источников

Лидером по количеству песен в двадцатке стал британский певец Эд Ширан

Сервис по распознаванию мелодий Shazam обнародовал список из 100 песен, которые больше всего искали пользователи приложения за всю его историю. Об этом сообщила пресс-служба компании в Фейсбук.

Отмечается, что лидером по числу запросов стала песня австралийской исполнительницы Tones and I "Dance Monkey", ведь в Shazam ее искали более 33 миллионов раз. Второе место занял хит Lilly Wood & The Prick 2014 года "Prayer In C". Замкнула тройку песня "Let Her Go" группы Раѕѕепдег.

В то же время в первую двадцатку наиболее популярных песен также попали произведения Avicii, Sia, Gotye, Hozier и Эда Ширана. К слову, последний стал лидером среди исполнителей, песня которых попали в этот топ. В частности, 5-место занял его трек "Thinking Out Loud", 11-е – "Shape Of You", а 13-е – "Perfect".

Самая популярная песня по количеству поисков в Shazam – "Dance Monkey":

В целом первая двадцатка самых искомых песен в Shazam выглядит следующим образом:

Tones And I — Dance Monkey (2019); Lilly Wood & The Prick Prayer In C (2014); Let Her Go Passenger (2013); Avicii — Wake Me Up (2013); Major Lazer & DJ Snake — Lean On (feat. MØ) (2015); Ed Sheeran — Thinking Out Loud (2014); Sia — Cheap Thrills (2016); Gotye — Somebody That I Used To Know (feat. Kimbra) (2011); Kungs vs Cookin' on 3 Burners — This Girl (2016); Hozier — Take Me To Church (2013); Ed Sheeran — Shape of You (2017); John Legend — All of Me (2014); Ed Sheeran – Perfect (2017); Macklemore & Ryan Lewis — Can't Hold Us (feat. Ray Dalton) (2012); Clean Bandit — Rather Be ft. Jess Glynne (2014); Macklemore & Ryan Lewis — Thrift Shop (feat. Wanz) (2012); Alan Walker – Faded (2016); SAINt JHN — Roses (Imanbek Remix) (2018); OMI — Cheerleader (Felix Jaehn Remix) (2014); Lewis Capaldi — Someone You Loved (2019).

Новости по теме: Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых умерших знаменитостей: Кто попал на первые позиции

Напомним, не так давно журнал о музыке и попкультуре Rolling Stone опубликовал обновленный список 500 лучших альбомов всех времен. К перечню добавили больше современной музыки, и теперь он содержит альбомы Бейонсе, Фрэнка Оушена, Адель, Канье Уэста и Билли Айліш.