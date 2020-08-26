Сезон штормов может отсрочить подъем танкера Delfi, - Криклий

Танкер "Delfi" Telegram, Владислав Криклій

Сейчас проходит этап водолазных работ

Работы по подъему затонувшего танкера Delfi в Одессе могут быть отсрочены из-за сезона штормов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире "Украина 24" .

По его словам, после того, как судно поставили на киль, начался этап водолазных работ.

"Если ты говоришь дату, то может что - то произойти-очередные штормы, волны, будет не позволять переходить к следующим этапам. Сейчас у нас этап - это водолазные работы. Должны продуть все имеющиеся пробоины, обеспечить герметизацию, плавучесть судна Delfi. После этого его эвакуируют в судоремонтный завод, где будет решена дальнейшая его судьба - порезка или продажа", - сообщил Криклий.

Также министр отметил, что государственным бюджетом работы по эвакуации судна не будут стоить ничего. Все расходы взяла на себя частная компания.

Напомним, сегодня, 26 августа, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что полузатонувший танкер Delfi поставили на ровный киль. Далее специалисты должны провести визуальный осмотр корпуса, герметизацию и ремонт танкера