Сейчас нужно выжить, чтобы завтра жить: Кравчук о карантине в Украине

В эти дни Украина должна показать великую силу народа, которая способна преодолеть пандемию

Государству и всем людям сегодня нужно думать о том, как сейчас выжить, чтобы через месяц жить.

Об этом время включения в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Кравчук подчеркнул, что действующая власть во время карантина работает не идеально. Но самое первое, что она должна делать – анализировать нынешнюю ситуацию и помогать людям, которые в этом больше всего нуждаются.

"Мы знаем, что в период чумы, в период такого несчастья, людям будет нелегко. Но мы должны помогать людям в тех условиях, которые у нас есть. Скажем, уменьшать налоги, контролировать за повышением цен, контролировать тех, кто хочет заработать сегодняшнем несчастье. Не просто уговаривать их, а законом всех ставить на место. Повторяю, нам сегодня нужно выжить, чтобы через месяц жить. А если мы будем сегодня говорить о том, что нам хуже, чем было вчера, то, это правда, я с вами согласен, хуже, но можем ли мы сделать лучше? Нет. Но можем выжить? Можем! Поэтому государству и всем вместе нам нужно думать о том, как сейчас нам выжить, помогая друг другу, используя свои возможности", – подчеркнул Леонид Кравчук.

Бывший президент добавил, что в эти дни Украина должна показать великую силу народа, которая способна преодолеть пандемию.

"Технический прогресс, как видим, богатство людей, ІТ-технологии, освоение космоса, оказались неспособными преодолеть вирусы. Значит что-то мы делали и делаем не так. Поэтому я призываю стать взрослыми, умным и думать каждый день над каждым своим шагом", – подчеркнул Леонид Кравчук.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что карантин, скорее всего, будет продлен до мая. Разговор о вероятном ослаблении карантинных мероприятий можно будет вести также не раньше чем в мае.

Как известно, по состоянию на 9:00 среды, 8 апреля, в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальные, 35 пациентов выздоровел.