Сейчас коллекторы – вне закона, и это проблема, – адвокат о защите прав должников

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Большинство коллекторов используют неэтичные меры воздействия на должников, говорит Андрей Доманский

Сейчас коллекторская деятельность в Украине находится вне закона, и это является проблемой. Коллекторы оказывают психологическое давление на должников и применяют неэтичные меры, которые иногда приводят к самоубийствам.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил адвокат Андрей Доманский.

Юрист, комментируя принятый в первом чтении законопроект о коллекторской деятельности (проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности № 4241), отметил, что в проект закона еще будет внесен ряд поправок.

"На сегодня есть большая проблематика деятельности коллекторов, которые вне закона, поскольку, если, например, деятельность государственных и частных исполнителей четко определена законодательством, четко определено, какие процедуры они должны делать, что они должны делать и куда обжаловать действия этих лиц, также определено действующим законом, то пока деятельность коллекторов – она такая, можно сказать, вне определенного понимания. И, действительно, есть постоянно угрозы, какие-то неадекватные действия, из-за которых в дальнейшем люди вынуждены обращаться в правоохранительные органы, иногда правоохранительные органы разводят руками и говорят, что мы ничего сделать не можем. Мы знаем, что психологическое давление, которое иногда на должника могут совершать данные коллекторские компании, может привести к летальному исходу. Например, люди совершают самоубийство, такие примеры есть на практике", – сказал Андрей Доманский.

Адвокат добавил, что большинство коллекторов используют неэтичные меры по воздействию на должников, иногда даже доходит до угроз жизни должнику или членам его семьи. Андрей Доманский советует людям, которые получают такие угрозы, обращаться в полицию с соответствующими заявлениями.

"Лицо должно знать: если есть угрозы ночью, если вы чувствуете, что может что-то повлиять на ваших близких, не чурайтесь обращаться в правоохранительные органы. Это единственный на сегодня законный путь по защите своих прав и интересов, а также обращаться за помощью к юристам, адвокатам для того, чтобы они направили с вашей проблематикой для того, чтобы человек понимал, что и как можно делать. Мы знаем, что в некоторых случаях коллекторы обращаются даже по тем долгам, по которым истекли сроки давности и которые вообще уже забыты", – отметил Андрей Доманский.

Как сообщали ранее, в Полтавской области, в Кременчуге, медсестра совершила самоубийство, сделав смертельный укол из-за коллекторов, которые давили на нее, требуя выплатить кредит.

Также информировали о том, что в Одессе коллектор бил и выселял жильцов из квартир.