В Украине 16 пациентов с коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких, - Ляшко

Медицинский персонал в отделении городской клинической больницы EPA-EFE

В учреждениях здравоохранения проходят лечение на коронавирус 477 человек

По состоянию на утро 3 апреля, 16 пациентов с коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких. Об этом во время брифинга, который транслировал ZIK, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"В учреждениях здравоохранения проходят лечение 477 человек. Из них 25 детей. Сейчас искусственная вентиляция легких проводится 16 лицам. Это лица с тяжелыми осложнениями коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.

Напомним, по состоянию на 10:00 3 апреля количество больных коронавирусом в Украине составляет 942 человека, из них 23 - летальные случаи, 19 пациентов выздоровели.