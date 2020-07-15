Сейчас артисты находятся в ужасном состоянии, – Владимир Гришко о карантине

Владимир Гришко Скриншот видео

Маэстро удивляется – как может Гришко петь онлайн?

Много выдающихся украинских артистов находятся в ужасном состоянии из-за карантина, поскольку им не разрешают выступать перед публикой.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил народный артист Украины Владимир Гришко.

Владимир Гришко отметил, что в последний раз пел на сцене четыре месяца назад, а такого в его карьере еще никогда не было. Он признался, что и в страшном сне ему не могло такое присниться, что артистов закроют и не разрешат выходить на публику, ведь контакт с ней, эмоции – это то, что побуждает к творчеству.

"Как может Гришко онлайн петь? И кому я там нужен в том онлайне? Вы знаете, сейчас артисты в ужасном состоянии. Одним разрешено петь по клубам, там тыкаться глаза в глаза, а другим – нельзя, другим нельзя петь по клубам. И много сейчас артистов, выдающихся украинских артистов, в ужасном состоянии", – говорит Владимир Гришко.

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Гость студии считает, что происходит несправедливость, и кто-то должен навести порядок и разрешить всем на открытом воздухе проводить концерты, позволить открытые театры.

"Артисты должны вернуться на сцену", – резюмировал Владимир Гришко.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения готовит проект постановления для продолжение карантина в Украине еще на месяц.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в Министерстве здравоохранения могут продлить действие карантинных ограничений в стране еще на две недели – до 14 августа.