Сервисные центры МВД расширили список административных услуг, которые могут предоставляться дистанционно
Для получения этой услуги необходимо отправить в сервисный центр МВД соответствующий пакет документов
С 21 марта сервисные центры МВД будут принимать документы в электронном виде для осуществления первой государственной регистрации новых легковых автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба МВД в Facebook.
В пресс-службе отметили, что для получения этой услуги необходимо отправить в сервисный центр МВД следующий пакет документов:
- заявление собственника и согласие на обработку персональных данных;
- копию паспорта (с указанием места регистрации);
- регистрационный номер учетной карточки плательщика налога;
- документ, подтверждающий правомерность приобретения транспортного средства;
- документ, где указана стоимость транспортного средства;
- документ о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения.
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Напомним, с 17 марта по 3 апреля Украина закрыла пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения в рамках введения карантина для противодействия распространению коронавируса.