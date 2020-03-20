Сервисные центры МВД расширили список административных услуг, которые могут предоставляться дистанционно

Для получения этой услуги необходимо отправить в сервисный центр МВД соответствующий пакет документов

С 21 марта сервисные центры МВД будут принимать документы в электронном виде для осуществления первой государственной регистрации новых легковых автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба МВД в Facebook.

В пресс-службе отметили, что для получения этой услуги необходимо отправить в сервисный центр МВД следующий пакет документов:

заявление собственника и согласие на обработку персональных данных;

копию паспорта (с указанием места регистрации);

регистрационный номер учетной карточки плательщика налога;

документ, подтверждающий правомерность приобретения транспортного средства;

документ, где указана стоимость транспортного средства;

документ о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения.

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Напомним, с 17 марта по 3 апреля Украина закрыла пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения в рамках введения карантина для противодействия распространению коронавируса.